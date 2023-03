Corsa clandestina di cavalli, sassi contro la polizia

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Pietre contro le volanti che tentavano di fermare la corsa clandestina di cavalli che si è svolta all'alba di stamane in via Regione siciliana a Palermo.

Nonostante la sassaiola i polizotti hanno inseguito i calessi fin dentro il quartiere Bonagia riuscendo a bloccare uno dei partecipanti. Il cavallo si è imbizzarrito e ha consentito al driver di fuggire.

Mentre gli agenti stavano cercando di domare l'animale si è presentato un giovane di 22 anni che ha affermato di essere il titolare del cavallo. È stato riconosciuto dagli agenti come uno dei responsabili che avevano lanciato le pietre contro l'auto. È stato denunciato per i reati di maltrattamenti di animali, impiego di animali in competizioni non autorizzate e danneggiamento.

Il cavallo, sottoposto a una visita veterinaria che ne ha accertato le buone condizioni di salute, è stato sequestrato.

Indagini sono in corso per risalire alle identità di chi ha partecipato alla corsa clandestina. (ANSA).