Opere d'arte rubate trovate davanti a museo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - Una serie di dipinti probabilmente rubati sono stati trovati questa mattina nei pressi della Galleria d'Arte Moderna a Palermo. A riconoscere la cassa utilizzata per il trasporto delle opere d'arte sono stati gli stessi dipendenti del museo palermitano. Nascosti da alcuni vasi in una cassa blu con maniglioni ed etichette utilizzate per i trasporti c'erano diversi quadri imballati. Come le opere d'arte siano arrivate lì è un mistero. Tanti i punti da chiarire sullo strano ritrovamento. I dipendenti della Gam hanno chiamato i carabinieri nucleo patrimonio artistico che dopo avere raccolto la denuncia dei lavoratori hanno preso i quadri e li hanno portati in caserma. Qui i militari cercheranno di capire la provenienza e dove possono essere state rubate le opere d'arte.

(ANSA).