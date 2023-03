Giornalisti: medaglie Odg per iscritti da 35 e 50 anni

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - Si è svolta questa mattina nella sede dell'Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini a Palermo, la cerimonia di consegna delle medaglie ai giornalisti iscritti all'Ordine da 50 e 35 anni che si è svolta a margine dell'assemblea annuale dell'Ordine, durante la quale sono stati approvati il bilancio consuntivo e preventivo.

Per i giornalisti professionisti che hanno compiuto 50 anni di iscrizione medaglie a Giuseppe Bagnati, Italia Moroni Cicciò, Giovanni Pepi, Giuseppe Sottile, Gaetano Tarantino, Nicola Francica.

Per i pubblicisti iscritti da 50 anni medaglie ad Anna Maria Agosta, Giovanni Belluardo, Angelo Fortuna, Aldo Gerbino, Gaetano Gimmillaro, Flavio Neglia, Michele La Tona, Francesco Miano, Vincenzo Minio, Giuseppe Restifo, Renato Tomasino.

Per i professionisti iscritti da 35 anni medaglie a Enrico Bellavia, Rosaria Brancato, Natale Orazio Bruno, Iria Cogliani, Salvatore De Maria, Francesco Di Parenti, Elisa Di Prima, Laura Donato, Fabio Geraci, Umberto Ginestra, Giuseppe Lo Castro, Domenica Lo Martire, Carmelo Lucio Luca, Anna Maria Mallamo, Concetto Mannisi, Carmela Marino, Gaetano Guzzardo, Francesco Mazzola, Pietro Mazzù, Patrizia Mercadante, Pietro Nicastro, Alessandro Notarstefano, Rosario Pasciuto, Raffaella Pessina, Ida Pirrello, Giuseppe Rizzuto, Alfio Sciacca, Umberto Teghini, Connie Transirico, Manlio Viola, Patrizia Vita.

Per i pubblicisti iscritti da 35 anni medaglie a Pasquale Almirante, Salvatore Andò, Pasquale Arcidiacono, Antonino Arena, Giusto Baiamonte, Francesco Bianco, Francesco Bonsignore, Filippo Briguglio, Mirella Cannada, Riccardo Compagnino, Vittorio Conti, Fabrizio D'Emilio, Giuseppe Antonio Giovanni Di Bella, Paolo Fiasconaro, Fortunato Gennaro, Antonino Genovese, Michele Giacomantonio, Rosario Greco, Giuseppe La Lota, Alessandro La Monica, Ignazio La Pera, Gaetano Licata, Vincenzo Lo Presti, Rosa Maria Mundo, Riccardo Antonino Nisi, Mariano Pace, Antonino Pitarresi, Angelo Pizzuto, Rosario Raffaele, Lorenzo Rosso, Pasquale Russo, Eugenio Sanfilippo, Giovanni Stornello, Riccardo Vadalà, Stellario Vadalà, Francesco Verruso.

(ANSA).