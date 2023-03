"La rotta dei Catalani" di Isgrò approda alla Gam di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Sarà presentata nel pomeriggio alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo, alla presenza dell'artista, La rotta dei Catalani di Emilio Isgrò, opera realizzata per la grande mostra personale di Palermo del 2001, curata da Achille Bonito Oliva. In quella occasione Isgrò, a proposito di questa installazione, disse: "la Sicilia del Gattopardo è finalmente chiusa e abrogata, si apre ora la Sicilia delle formiche che costruisce. Successivamente acquisita dal Comune di Palermo, l'opera viene a distanza di molti anni presentata nelle sale del Museo da sempre immaginato per la sua conservazione dal Maestro conosciuto internazionalmente per le sue cancellature.

La rotta dei Catalani, nella nuova collocazione immaginata e progettata dallo stesso artista e realizzata sotto la supervisione del suo Archivio, occupa tre pareti di una delle sale monumentali al piano terra della Galleria: su quella di centro è presente un grande libro aperto sulla cui pagina di sinistra è possibile leggere una vera e propria esortazione: "Formicolate! Formicolate! Formicolate per tutto il Mediterraneo." Oltre all'italiano la stessa incitazione è riportata in lingua catalana, anch'essa una lingua romanza tra quelle parlate nel "mare di mezzo", lingua e comunità che è presente anche in Sicilia. In assonanza con il verbo che invita a brulicare sono presenti delle formiche su entrambe le pagine.

Queste si muovono sul libro ma un più ampio sciame di questi insetti si muove su entrambe le tre pareti con traiettorie curvilinee proprio a indicare l'auspicato distribuirsi per il "mare nostrum", così come lo chiamavano i romani. Il riferimento è a quelle direzioni che un tempo erano le molte rotte attraverso cui si scambiava oltre alle merci anche genti e cultura.

"La città, recuperando una significativa testimonianza di uno dei più insigni Maestri dell'arte contemporanea - afferma il Sindaco Roberto Lagalla - vuole ribadire la centralità dei Beni Culturali e il ruolo che i musei possono avere per la crescita e lo sviluppo culturale della città". (ANSA).