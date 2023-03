Ambiente: nasce associazione Pris, c'è anche Parco Pantelleria

(ANSA) - PANTELLERIA, 11 MAR - C'è anche il Parco nazionale di Pantelleria tra i firmatari della neo associazione 'Pris' che mette insieme i 25 paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali del Ministero dell'agricoltura. La costituzione è avvenuta ad Arezzo. Il nuovo organismo opererà per il mantenimento, la tutela e la promozione del patrimonio agricolo di tipo tradizionale partendo dal riconoscimento dell'opera dei custodi quali protagonisti dei territori: gli agricoltori.

A rappresentare Pantelleria è stata la direttrice del Parco, Sonia Anelli, che ha apposto la firma sul documento che ufficializza un percorso nato un anno fa. "L'associazione - afferma - è un forte punto di incontro e aggregazione fra tante piccole importanti realtà che, come Pantelleria, sono conservatrici di un patrimonio unico di tecniche di coltivazione della terra in situazioni estreme. Ma, soprattutto, consente di rendere più forte tutte le esigenze e le richieste al cospetto delle istituzioni nazionali, per promuovere azioni condivise e valorizzare il lavoro degli agricoltori". (ANSA).