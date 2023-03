Sicilia: centrodestra compatto su Schifani senza Miccichè

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - Centrodestra compatto attorno al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che ha riunito stamani i responsabili di partito e capigruppo parlamentari della coalizione a Palazzo d'Orleans in un clima, specificano alcuni dei presenti, "di serenità e condivisione".

Non c'era il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè che è nel gruppo misto. Il gruppo parlamentare di Fi, di cui fa parte Schifani, due giorni fa ha chiesto al leader Silvio Berlusconi il cambio di leadership nell'isola.

Precari Covid, termovalorizzatori, ipotesi di richiesta di commissariamento per velocizzare i lavori lungo l'autostrada Palermo-Catania e terzo mandato per i sindaci sono i temi affrontati nel corso del primo vertice di maggioranza dopo la vittoria alle regionali dello scorso autunno. La coalizione tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per cercare di trovare unità nelle candidature per le amministrative in quei Comuni dove il confronto è ancora aperto, come Catania. (ANSA).