Operazione soccorso migranti a largo della Sicilia

(ANSA) - POZZALLO, 10 MAR - Una motovedetta della Guardia costiera, la Cp325, è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segnalati a circa 130 miglia dal porto del Ragusano. Potrebbe trattarsi del barcone con circa 500 persone a bordo segnalato da Alarm Phone. Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l'accoglienza. Secondo quanto si è appreso in circa 150 potrebbero sbarcare a Pozzallo in serata.