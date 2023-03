Torna scuola socio-politica gesuiti Istituto Arrupe Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Dopo vent'anni, i gesuiti dell'Istituto Arrupe ritornano alla formazione socio-politica con GenerAzioni: l'esperienza lanciata da padre Sorge nel 1986, divenuta negli anni un modello seguito a livello nazionale e internazionale, ritorna con una veste totalmente rinnovata nelle forme e nei contenuti.

GenerAzioni prevede, infatti, 14 mesi di formazione tra momenti didattici, visite guidate, esperienze sul campo, summer school, esperienze di democrazia partecipativa, workshop di ricerca-azione e tutoraggio personalizzato: un percorso che intende formare leader di comunità cioè autori di cambiamento capaci di interpretare i bisogni dei territori per trasformarli in azioni concrete, Trenta saranno i partecipanti previsti, con un'età compresa tra i 18 e i 55 anni. Il progetto, avrà la durata di poco più di un anno e inizierà il prossimo 14 aprile.

Sono aperte le iscrizioni.

Il percorso si articolerà in 9 aree tematiche distinte in area: etica, antropologica, geopolitica, politico-istituzionale, sociale ed economica, ecologica, giustizia, culturale-educativa, digitale-comunicazione.

Sono previsti, inoltre, alcuni incontri con persone che portano avanti esperienze generative (pubbliche, profit, no-profit) che traducono in "buone pratiche" le tematiche e le sfide trattate durante gli incontri di formazione.

"Con GenerAzioni - afferma p. Gianni Notari SJ, direttore dell'Istituto Arrupe - vogliamo contribuire alla nascita di nuovi processi culturali e sociali, mettendo in connessione le tante potenzialità che hanno già i nostri territori. Proprio per questo, a quasi 40 anni dalla sua fondazione, come gesuiti, vogliamo dare un nuovo slancio e vigore alla mission originaria dell'istituto". (ANSA).