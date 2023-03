Teatro: Le corsaire in scena al Massimo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Tra i balletti più celebri del repertorio romantico, arriva per la prima volta al Teatro Massimo di Palermo da mercoledì 15 marzo alle 20 Le corsaire, nella versione coreografica di José Carlos Martínez, direttore del Corpo di ballo dell'Opéra di Parigi. Sul podio, la direttrice slovena Mojca Lavrenčič dirige l'Orchestra del Teatro Massimo. Le cinque rappresentazioni vedranno all'opera tre cast.

Nei ruoli principali del corsaro Conrad e della bella Medora danzeranno i ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo, Linda Messina e Michele Morelli, ai quali è stato recentemente assegnato il Premio "Eccellenze della danza", che si alterneranno nelle repliche con Carla Mammo Zagarella ed Emilio Barone. Mentre al debutto sarà protagonista una coppia di grandi ospiti internazionali formata dalla ballerina georgiana Maia Makhateli e dall'austriaco Jakob Feyferlik, primi ballerini del Dutch National Ballet di Amsterdam. Negli altri due ruoli principali saranno protagonisti fin dalla prima i ballerini del Teatro Massimo, Giorgia Leonardi, Martina Pasinotti e Yuriko Nishihara che si alterneranno nel ruolo di Gulnara e in quello di Lankedem Alessandro Casà, Diego Mulone e Alessandro Cascioli.

E ancora per i ruoli di Birbanto e della sua amica, danzeranno Diego Millesimo con Romina Leone e Giovanni Traetto con Valentina Chiuli.

Banco di prova per generazioni di ballerini per virtuosismo e complessità di esecuzione, Le Corsaire è un balletto narrativo, ispirato all'opera omonima di Byron, The Corsair, scritto nel 1814. Racconta le avventure del corsaro greco Conrad che sfida il potere di Seyd Pascià per sottrarre al suo harem la bella schiava Medora di cui è innamorato. Il balletto, con le musiche di Adolphe Adam, vede la luce nel 1856 all'Opéra di Parigi, su libretto di De Saint Georges e Mazilier, ed è andato incontro ad oltre un secolo di rielaborazioni attraverso l'apporto di numerosi coreografi e con l'aggiunta di musiche di Cesare Pugni, Léo Delibes e Riccardo Drigo. (ANSA).