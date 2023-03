Messina Denaro: Corte conferma nomina difensore d'ufficio

La Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, al termine di una breve camera di consiglio, ha confermato l'avvocato Calogero Montante come difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro nel processo per le stragi mafiose del 1992 di Capaci e Via D'Amelio. Il penalista aveva detto ai giudici di voler rinunciare al mandato poiché in passato è stato difensore d'ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino, nel processo Borsellino Quater e nel processo d'Appello, e perché ricopre la carica di vice procuratore onorario alla Procura di Palermo.

La Corte, oggi in diversa composizione per l'assenza della presidente che è stata sostituita temporaneamente, ha rinviando l'udienza al 23 marzo per le conclusioni della difesa. L'avvocato Montante ha già preannunciato che nella prossima udienza chiederà un termine a difesa. "Quando la corte si riunirà nella sua composizione originaria - afferma il legale - discuterà in ordine all'eccezione che ho sollevato oggi e poi vedremo. Eventualmente chiederò un termine a difesa. Devo fare il mio dovere di avvocato e la difesa è un diritto irrinunciabile".

"Credo che Messina Denaro nominerà un altro difensore di fiducia - ha dichiarato a conclusione dell'udienza il procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti - non penso che un processo di questo genere possa andare in discussione con un difensore d'ufficio. Almeno è quello che io auspico".