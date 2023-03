Stromboli: Ingv, trabocco lavico da area cratere nord

(ANSA) - CATANIA, 08 MAR - Un trabocco lavico, accompagnato dal rotolamento di blocchi e flussi piroclastici che hanno raggiunto la base della Sciara del Fuoco, è in corso dall'area craterica nord dello Stromboli. Il fenomeno, in corso dalle 06.20, è monitorato dall''Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Dal punto di vista sismico, nel corso delle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta quasi sempre nell'intervallo dei valori medi; solamente nelle ultime ore di ieri sera, a partire dalle 22, l'ampiezza del tremore ha raggiunto i valori alti. Allo stato attuale, nel corso della giornata di oggi, si registrano deboli oscillazioni dell'ampiezza, che rimane sempre all'interno dell'intervallo dei valori medi. Non si registrano variazioni significative nel tasso di accadimento e nell'ampiezza degli explosion-quakes. I dati delle reti di monitoraggio geodetico dell'isola di Stromboli non mostrano variazioni significative nelle ultime 12 ore. (ANSA).