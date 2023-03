Scuola: si terrà a Misterbianco la seconda edizione Didacta

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Si terrà dal 12 al 14 ottobre, sempre a Misterbianco in provincia di Catania, la seconda edizione siciliana di Didacta, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola. Ad annunciarlo stamane a Firenze l'assessore regionale all'Istruzione, Girolamo Turano, durante l'inaugurazione della sesta edizione di Didacta Italia, in programma da oggi fino a venerdì prossimo alla Fortezza da Basso.

«Questa manifestazione - ha detto l'esponente del governo Schifani - ha la funzione di qualificare meglio le attività formative che ci consentano di scommettere sul nostro futuro, sui giovani, sulla prospettiva di crescita del nostro Paese. La presenza della Regione Siciliana a Didacta Italia è il primo passo per costruire, assieme, un modo diverso di fare scuola nelle varie aree geografiche del Paese. La vera sfida è, soprattutto, intuire, dalle novità che vengono fuori, come possiamo programmare al meglio i fondi da investire nell'istruzione e nella scuola. Le esperienze di Didacta devono diventare circolari chiare, di concerto con il ministero dell'Istruzione, perché si possa avere una formazione qualificata e innovativa che performi i nostri giovani. Parte adesso - ha concluso Turano - un percorso di iniziative sulle innovazioni dell'universo scolastico che devono diventare insegnamento e che ci porteranno all'edizione siciliana della fiera nel prossimo ottobre». (ANSA).