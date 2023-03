Armi e droga in pozzo, un arresto a Catania

(ANSA) - CATANIA, 08 MAR - A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni che nascondeva in un pozzo artesiano in un locale nella sua disponibilità del quartiere San Cristoforo profondo 19 metri 10 grammi di cocaina e tre pistole semiautomatiche con la matricola cancellata, una calibro 6,35 e due calibro 9, con proiettili.

Armi e droga erano in due sacchetti di plastica trovati a due metri di profondità dai carabinieri con l'ausilio dei Vigili del fuoco, che si sono introdotti nel pozzo tramite un sistema di corde.

L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante con il supporto dei colleghi del Reggimento 'Sicilia' e del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Il 65enne, accusato di detenzione di droga e armi clandestine, è in carcere. (ANSA).