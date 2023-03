Alimentare: Distretto Pesca a Fiera Foodex Japan 2023

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Il Distretto della Pesca e Crescita Blu - Cosvap in questi giorni prende parte alla Fiera Foodex Japan 2023 di Tokio, una delle più grandi fiere internazionali di alimenti e bevande dell'Asia, impegnata a trovare le migliori soluzioni per risolvere i problemi alimentari globali. La manifestazione fieristica, che si tiene dal 7 al 10 marzo, ha la finalità di massimizzare le opportunità di incontro di lavoro sia per gli espositori che per gli acquirenti in visita che partecipano da tutto il mondo. Inoltre, è un acceleratore dello sviluppo del prodotto per alimenti sani e prodotti rispettosi dell'ambiente e sostiene lo sviluppo tecnologico che aiuta a risparmiare manodopera e ad aumentare la produttività. Due le aziende del Distretto della Pesca che sono presenti in questi giorni alla Foodex Japan di Tokio: la Mcv Pesca srl di Mazara del Vallo e la Carlino srl di Sciacca. Della delegazione fanno parte: Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca e della omonima azienda che si occupa di prodotti ittici conservati, Gaspare Asaro della Mcv Pesca srl, e Angelita Marino, responsabile di settore del Distretto della Pesca. Le postazioni delle due aziende siciliane sono collocate all'interno del Padiglione Italia, organizzato da Ita Italian Trade Agency, che ha preparato l'evento con una azione di comunicazione preventiva che ha compreso l'invio di newsletter mirate a circa 6000 operatori del settore, inserzioni su riviste, giornali e webmagazine e sui profili social dell'Ufficio dell'Istituto per il Commercio Estero di Tokio. Già in questi primi giorni di fiera, gli spazi espositivi del Distretto della Pesca e Crescita Blu hanno riscosso notevole interesse da parte di buyer e di grossi commercianti del mercato asiatico. (ANSA).