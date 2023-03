Aggressione razzista a una donna su bus a Palermo, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Prima gli insulti a sfondo razziale e poi l'aggressione fisica: un pugno in faccia a una donna ghanese che in pieno giorno viaggiava su un bus urbano dell'Amat, a Palermo. L'autista ha fermato il mezzo in corso Tukory, dopo che un passeggero ha colpito la donna e in seguito una persona intervenuta in sua difesa. Quando è intervenuta la polizia, l'aggressore si è anche avventato contro gli agenti, prima di essere arrestato. L'uomo è accusato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, minacce e percosse aggravate da motivi razziali e interruzione di pubblico servizio.

L'autista ha riferito agli agenti che il passeggero aveva offeso pesantemente la ghanese, la quale aveva subito in silenzio le aggressioni verbali. Spaventata, aveva poi abbandonato il suo posto per raggiungere la parte anteriore del mezzo, dove è stata raggiunta dall'uomo che le ha sferrato un pugno. (ANSA).