A Didacta a Firenze la mostra ANSA su Falcone e Borsellino

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - La mostra fotografica itinerante dell'ANSA 'L'eredita' di Falcone e Borsellino' approda a Firenze, nell'ambito di Fiera Didacta Italia, per iniziativa della Regione Sicilia. Il racconto per immagini della vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato realizzato dieci anni fa: un ultimo pannello, che documenta la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, è stato aggiunto la settimana scorsa, in occasione dell'esposizione a Castelvetrano, città natale del boss.

"Questo ultimo pannello è stato il coronamento di un sogno", ha osservato l'assessore alla pubblica istruzione della Regione Sicilia, Mimmo Turano. "Immagino quanti sacrifici abbiano fatto le forze dell'ordine e la magistratura - ha sottolineato - per arrestare questo criminale che ha insanguinato la Sicilia e condizionato il suo sviluppo". Per Turano, portare la mostra all'edizione fiorentina di Fiera Didacta Italia ha un forte valore simbolico: "Dobbiamo ricordare cosa diceva Gesualdo Bufalino, quando diceva che la mafia sarebbe stata sconfitta da un esercito di maestre elementari".

Nel corso del tempo la mostra fotografica, che quest'anno ha ripreso il suo tour itinerante in Sicilia con il supporto logistico della Quater Srl, è stata visitata da migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia ed è stata esposta anche presso la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo di Bruxelles, l'Assemblea regionale siciliana, il Comune di Corleone e l'aula bunker dell'Ucciardone. Prossimamente sarà esposta anche a Parigi. (ANSA).