Ragazzo 16anni in ospedale, forse ha proiettile in testa

Un sedicenne di Licata (Ag) è finito, ieri sera, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una piccola ferita alla tempia e con forte mal di testa. Pare abbia riferito di essere caduto. In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il minorenne aveva un proiettile di circa 7 millimetri in testa. Qualcuno gli avrebbe sparato. Ma i medici del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, che stanno tenendo sotto costante osservazione il sedicenne, non confermano e non smentiscono, che il giovane abbia un proiettile in testa. E' certo però che nessun intervento chirurgico è stato, al momento, predisposto per l'adolescente. Il minorenne di Licata ha, invece, sempre sostenuto d'essere caduto e d'aver battuto la tempia. Delle indagini si sta occupando la polizia.. E' stata avvisata la polizia di Stato che si sta occupando delle indagini.