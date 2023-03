Avviata, tra le polemiche, demolizione cine-teatro a Castelbuono

(ANSA) - CASTELBUONO, 07 MAR - È cominciata tra le polemiche a Castelbuono (Palermo) la demolizione del cine-teatro "Le Fontanelle". Al suo posto sorgerà, secondo il progetto adottato dal Comune, un centro polifunzionale con una sala per incontri e altri servizi. Il progetto ha giù suscitato reazioni critiche, raccolte di firme e appelli di vari artisti che invece chiedono la ristrutturazione del teatro e la sua destinazione a centro policulturale.

Il confronto con l'amministrazione comunale guidata da Mario Cicero, che dura da oltre due anni, è passato anche attraverso il consiglio comunale dove l'opposizione e gli esponenti di un comitato hanno prospettato soluzioni alternative poi riprese in un manifesto. Tra le quasi 1200 firme raccolte dal comitato ci sono quelle di artisti molto noti come Gabriele Lavia, Pamela Villoresi, Monica Guerritore, Marco Massini, Anna Galiena, Mariagrazia Cucinotta, Stefano Accorsi, Pier Francesco Favino, Fabrizio Ferracane. Alcuni hanno contribuito con video e adesioni argomentate.

Il cine-teatro, chiuso da tempo, si trova sotto il castello medievale dei Ventimiglia che ospita, tra l'altro, il museo civico. Era stato realizzato negli anni Cinquanta sul corpo di un teatro settecentesco. (ANSA).