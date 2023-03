Antimafia: audizione a Palermo procuratori de Lucia e Sava

(ANSA) - PALERMO, 07 MAR - È in corso in prefettura a Palermo l'audizione del procuratore distrettuale Maurizio de Lucia e della procuratrice generale Lia Sava di fronte alla commissione regionale antimafia.

L'organismo regionale presieduto da Antonello Cracolici, dopo avere incontrato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza guidato dal prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, sta ascoltando i magistrati palermitani nell'ambito di una serie di incontri organizzati per una mappatura del crimine organizzato nelle varie provincie siciliane. (ANSA).