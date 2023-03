Prosegue tournée in Europa per Coro Lirico Siciliano

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - Dopo l'inaugurazione nel Teatro Principal di Zaragoza (Spagna) con l'incompiuta pucciniana, Turandot, il Coro Lirico Siciliano si appresta a essere protagonista di nuovi eventi nel panorama musicale internazionale. Turandot, che si avvale della regia di Aquiles Machado per la produzione di Opera2001, diretta artisticamente da Luis Miguel e Marie Ange Lainz, ha avuto scroscianti e calorosi applausi. Lo spettacolo andrà in scena nei principali teatri d'opera della Spagna e del Portogallo per poi concludere le rappresentazioni in Francia, all'Opera de Massy - Paris Sud, con la partecipazione straordinaria dell'Orchestra del prestigioso teatro parigino, diretta da Constantine Rouits.

La tournée, partita il 4 Marzo, si concluderà il 16 Aprile e toccherà ventiquattro città europee dove la compagnia porterà in in scena il capolavoro pucciniano per ben 30 volte. Opera2001, inoltre, quest'anno festeggia la 50° tournée, mettendo in iscena ben 2.000 recite con un successo di pubblico senza precedenti, essendo riuscita a portare a teatro oltre un milione e mezzo di spettatori in Europa. Prestigioso il cast che vedrà schierati nei ruoli principali France Dariz, Chrystelle Di Marco, David Banos, Eduardo Sandoval diretti da Martin Mazik. Evento straordinario sarà, poi, il debutto dell'Ente lirico siciliano, diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa, alla Berliner Philharmonie Hall, una delle sale da concerto di maggiore prestigio a livello mondiale, con il capolavoro verista Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

L'atto unico vedrà schierati il Coro Lirico Siciliano e i Berliner Symphoniker, diretti da Filippo Arlia. Prosegue senza sosta, dunque, l'attività artistica del complesso corale siciliano, con sempre crescente successo di pubblico e critica.

