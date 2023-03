Pictures,le storie di Katherine Mansfield in scena al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - Debutta mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Pictures, tratto da alcuni racconti di Katherine Mansfield adattati e interpretati da Silvia Ajelli con la regia di Luca Bargagna. Le scene e luci sono di Angelo Linzalata, i costumi di Luciana Donadio. Repliche fino al 12 marzo.

Nella giornata internazionale della donna, l'attrice Silvia Ajelli rende omaggio alla scrittrice e poetessa neozelandese, di cui quest'anno ricorre il centenario della morte, con uno spettacolo, prodotto dal Teatro di Napoli, che apre idealmente le porte dell'albergo di cui Mansfield si sente concierge, per far vivere alcuni dei personaggi creati dalla scrittrice, nei quali lei stessa sembra rispecchiarsi: Ada Moss, cantante in cerca di una scrittura, protagonista del racconto che dà il titolo allo spettacolo; la giovane Edna di Prendendo il velo, che dopo una serata a teatro, immagina di vivere nel ruolo della fanciulla perduta per amore; Miss Brill, l'insegnante che passa la domenica al giardino pubblico immaginandosi interprete di un grande spettacolo; e infine la donna del racconto Il canarino, la cui voce è forse quella della scrittrice ingabbiata dalla malattia, ma decisa a cantare il suo amore per la vita fino alla fine. Sono donne di età diverse, colte come in istantanee, ma in tutte aleggia in trasparenza anche la figura dell'autrice con la sua inconfondibile voce. E poiché è impossibile tenere separati i racconti di Katherine Mansfield dalla sua tragica vita, fanno parte del testo anche alcuni brani dal Quaderno di appunti, dai Diari e dalle Lettere. Dall'insieme di questi brani e racconti si apre un piccolo squarcio nel vasto mondo narrativo della scrittrice, per far vivere i personaggi da lei creati, rispettando la dimensione narrativa della sua scrittura, ma facendone anche scaturire la dimensione teatrale. (ANSA).