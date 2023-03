Incendio a bordo traghetto in navigazione Eolie già domato

(ANSA) - LIPARI, 06 MAR - I vigili del fuoco del distaccamento di Lipari hanno raggiunto, con dei gommoni, la nave Filippo Lippi di Caronte & Tourist isole minori, a bordo della quale si è sviluppato un incendio, in sala macchine, mentre era in navigazione verso Filicudi e Alicudi. Le fiamme sono state domate dal personale di bordo, con i dispositivi a disposizione. I pompieri stanno intervenendo per la bonifica e la messa in sicurezza. Nessun problema e nessun danno si registra tra il personale di bordo, i mezzi imbarcati e i passeggeri per i quali si sta procedendo all'evacuazione con i natanti inviati in zona dal Circomare Lipari Da Milazzo, alla volta dell'area in cui si è verificato l'incendio, sono partiti due rimorchiatori che trasferiranno il traghetto in cantiere per i necessari interventi. La società ha dirottato in zona la nave Ulisse.

Il comandante del porto di Lipari, Mario De Bellis, attraverso gli uomini, inviati in zona, ha avviato le indagini per fare luce sulle cause del rogo. (ANSA).