Pullman fuori strada nel messinese, tre feriti

(ANSA) - PALERMO, 05 MAR - Un pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra (Me). Secondo i vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva.

Stanno operando i vigili del fuoco di S.Agata Militello, il 118 e i carabinieri di Patti. (ANSA).