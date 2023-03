Incendio in appartamento a Palermo, intervento dei pompieri

(ANSA) - PALERMO, 05 MAR - Incendio in abitazione questa mattina a Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute per spegnere le fiamme in una casa al piano interrato di un edificio, in via Canonico Rotolo. L'incendio è stato domato e le squadre stanno intervenendo per la bonifica e la messa in sicurezza. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).