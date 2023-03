Torna il Val d'Akragas, gruppo folcloristico 'storico'

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - Entusiamo, energia e divertimento sono gli ingredienti principali del gruppo Val d'Akragas che, dopo la pandemia, sarà presente al 75° Festival Internazionale del Folklore in programma ad Agrigento dal 5 al 12 marzo 2023.

Il Gruppo, fondato oltre 70 anni fa, è la formazione folcloristica più antica della città dei templi. Oggi, 40 ragazzi, quasi tutti studenti delle scuole superiori ed universitari, continuano ad essere impegnati nelle prove ed intensificano l' attività in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore e del Festival Internazionale del Folklore. La Sagra del Mandorlo ed il Val d'Akragas camminano insieme nella storia da sempre: il gruppo si è aggiudicato quattro volte il tempio d'oro, ex aequo con gruppi esteri, e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Il Val d'Akragas sta lavorando, inoltre, alla imminente tourneè negli Stati Uniti, in particolare a New York, dove incontrerà la folta comunità di Italo americani e siciliani. Una tourneè che il gruppo sta preparando con particolare impegno.

