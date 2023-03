Sanità: l'8 marzo a Enna e provincia attività prevenzione donne

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, del prossimo 8 marzo, l'Asp di Enna organizza una serie di attività di prevenzione per le donne della provincia. Gli operatori dell'équipe medica dei consultori di Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte saranno a disposizione per offrire consulenze preventive gratuite dalle 9 alle 13.30. Ne dà notizia l'azienda sanitaria. L'iniziativa è promossa dall'unità consultori familiari, diretta da Stella Ciarcià e dal coordinatore ostetrico area Sud Oriana Ristagno, appartenenti al dipartimento materno infantile, diretto da Loredana Disimone.

"L'obiettivo principale - si legge nella nota dell'Asp - è sensibilizzare le donne sulla prevenzione di malattie specifiche e promuovere buone pratiche per la salute femminile. Durante le consulenze preventive, gli operatori sanitari si concentreranno su temi importanti come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la contraccezione, i tumori femminili, la violenza di genere, l'allattamento al seno".

