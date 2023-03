Museo di storia naturale a Comiso si rinnova, riapre domani

(ANSA) - COMISO, 03 MAR - Il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso si rinnova. Da domani sarà possibile visitare il museo con il nuovo percorso museale che permetterà una completa fruizione, grazie alla sinergia tra l'ente pubblico (il comune che è proprietario del museo) e i privati. Il museo sarà gestito nella sua parte funzionale da Civita Sicilia (società del gruppo Civita) e da Logos, struttura di consulenza siciliana. Sono partner del progetto Its-Fondazione Archimede, Legambiente e Sicindustria Ragusa. Il MUseo contiene una sezione paleontologica, una sala fossili, una sezione zoologica, le sezioni dedicate a invertebrati, vertebrati e cetacei. Tra i pezzi più pregiati c'è il Celacanto del Madagascar, pesce a lungo ritenuto estinto e ipotetico progenitore dei vertebrati terrestri. Nelle prime settimane del 2023 è stato completato il nuovo allestimento, sono state eliminate le barriere architettoniche per permettere la fruizione completa, anche nuovi orari di apertura e chiusura, più adeguati alle esigenze degli utenti e dei visitatori. È stata prevista anche la biglietteria elettronica (per prenotazioni on line), è stato realizzato un nuovo bookshop, un nuovo sito on line, audioguide plurilingue, una nuova sala didattica dedicata ai servizi educativi, visite guidate, percorsi e laboratori per adulti e famiglie, per l'infanzia e le scuole. Novità di rilievo, la nuova "Sala Cetacei", dove una passerella immersiva rende più coinvolgente la visita e la riapertura sala degli abissi.

Questa mattina, nell'Auditorium "Carlo Pace" si è svolto un convegno sulla missione dei musei di Storia Naturale. Il convegno è stato coordinato dal Conservatore scientifico del Museo Gianni Insacco. Hanno partecipato il presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici Fausto Barbagli, Franco Andreone, Conservatore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, Mauro Bon , Responsabile dei Servizi Educativi della Fondazione Musei Civici di Venezia, John Borg, Senior Curator del National Museum of Natural History di Malta, il naturalista Antonio Cangelosi esperto di accessibilità e inclusione museale e Salvatore Chilardi, responsabile dei Servizi Educativi di Civita Sicilia. (ANSA).