Mostra virtuale su Van Gogh a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - Palermo ospita a partire dal 7 marzo e fino all'11 giugno, a Palazzo Mazzarino, in via Maqueda, la mostra virtuale "Van Gogh - The immersive Experience".

Organizzata da Alta Classe Lab, Next Event, Fast Forward e Show Live, con il patrocinio del Comune di Palermo, la manifestazione pone il visitatore nella condizione di vivere e sperimentare, anche grazie all'utilizzo di visori da virtual reality, (il cui costo è compreso nel biglietto d'ingresso) le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall'alba al tramonto nel villaggio di Hales, Francia. Una passeggiata immersiva che ruota attorno a una successione di sette opere di Van Gogh.

Dal risveglio nella camera da letto (La camera da letto di Van Gogh), il camminare per le scale, la scoperta della casa dall'esterno (La Casa Bianca), l'avanzamento nei campi con l'incontro delle contadine (La Siesta), l'arrivo nel "Campo di grano con i corvi" e poi "Un campo di grano con cipressi" dove un effetto di velocità indica che la fine della giornata sta arrivando e la transizione a "La Notte Stellata" inizia prima che finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (Notte stellata sul Rodano) e il ritorno alla camera da letto del pittore. (ANSA).