Mafia: Cracolici,coltivare memoria e colpire rete connivenze

(ANSA) - SAMBUCA DI SICILIA, 03 MAR - "Coltivare la memoria vuol dire guardare con speranza al futuro e superare i gravi errori fatti dal popolo siciliano. Il nostro territorio deve liberarsi da un sistema di collusioni e infiltrazioni che ha reso forte cosa nostra. Una mostra può far capire a chi allora non era nato com'era la Sicilia e quanto forte è stata la mafia e la sua impunità grazie a una rete di connivenze". Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione siciliana Antimafia, a Sambuca di Sicilia per la manifestazione 'Capaci di... legalità' promossa dall'amministrazione comunale di Sambuca.

Dopo l'esposizione a piazza Della Vittoria di ciò che resta dell'auto blindata Quarto Savona 15, che scortava il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, il presidente ha visitato la mostra fotografica dell'ANSA'L'eredità di Falcone e Borsellino', aggiornata con gli ultimi scatti sulla cattura di Matteo Messina Denaro, che è stata inaugurata nella sede della Sicilbanca alla presenza del presidente dell'istituto di credito Giuseppe Di Forti.

Subito dopo si è svolto un dibattito con gli studenti nel teatro comunale al quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Sambuca Leo Ciaccio, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il Pm della Procura di Sciacca Michele Marrone e lo stesso presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici. "Per tanti anni la mafia è stata vissuta come un esempio da seguire - ha osservato Cracolici - ora è il momento di costruire un clima di isolamento intorno ai mafiosi, devono sentire il peso della vergogna e nascondersi. La mafia si può colpire col carcere, con le confische, ma va soprattutto distrutto quel 'mondo di mezzo' che ha fatto da cerniera tra loro e lo Stato".

(ANSA).