Reimpiantato braccio a donna al Policlinico di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Per la prima volta in Sicilia nel centro di riferimento per i traumi amputativi dell'unità operativa complessa di Chirurgia Plastica del Policlinico, è stato effettuato il reimpianto di un braccio su una donna calabrese di 62 anni.

"Questo intervento rappresenta un successo senza precedenti nell'Italia meridionale, - dice il chirurgo plastico Pierfrancesco Pugliese che insieme al collega Massimiliano Tripoli ha eseguito il reimpianto - molti dei traumi che trattiamo provengono dall'Italia peninsulare e stiamo invertendo lo storico flusso di pazienti dal Sud verso i centri del Nord Italia".

Il 31 gennaio scorso la paziente controllando la macchina per le spremiture delle olive nel suo frantoio in un paese in provincia di Vibo Valentia, a causa di un attimo di disattenzione, ha subito l'amputazione del braccio destro. La paziente, nonostante il grave trauma è riuscita a chiamare i soccorsi ed è stata trasportata prima nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, quindi, con l'elisoccorso, al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Ad accoglierla è stata l'equipe specialistica multidisciplinare - costituita da chirurghi plastici, ortopedici, anestesisti specializzati in interventi per gravissimi traumi e di lunga durata, e infettivologi - del Cumi, il Centro di riferimento per i traumi amputativi dell'unità operativa di Chirurgia plastica diretta dalla professoressa Adriana Cordova.

L'intervento chirurgico è durato circa 10 ore, durante le quali i medici si sono avvicendati senza sosta, nei differenti tempi ricostruttivi.

Poi la paziente è stata portata in terapia intensiva per controllare lo stato generale e locale per l'alto rischio di mortalità o di perdita dell'arto cui questi traumi sono associati.

A distanza di un mese dall'intervento, la paziente - dice il Policlinico - è in ottime condizioni di salute e il reimpianto è attecchito con successo. Fondamentale è stata la tempestività di comunicazione tra il Gom di Reggio Calabria e la pronta risposta della unità operativa di Chirurgia plastica. (ANSA).