Precari Covid: sindacati,spiraglio per operatori Villa Sofia

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - "Siamo soddisfatti dell'apertura dell'assessore alla Sanità Volo per la tutela dei 56 operatori socio sanitari che rischiano il posto. In assessorato sarà convocato il commissario dell'azienda Villa Sofia Cervello per chiarire una vicenda che ha tanti lati incomprensibili. Non si capisce secondo quale logica, dopo aver assunto una prima informata di amministrativi, anche questa volta l'azienda abbia garantito altri 17 assistenti amministrativi lasciando fuori 56 operatori sociosanitari fondamentali per l'assistenza ai pazienti. Inoltre abbiamo fatto notare che sono stati assunti solo una parte degli operatori socio sanitari a 36 ore, e lasciati fuori altri 56 piuttosto che prorogare tutti con una piccola riduzione oraria". E' quanto dichiarano Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara della Fials che oggi insieme agli operatori hanno protestato davanti all'assessorato alla Sanità in piazza Ottavio Ziino. "Non intendiamo promuovere alcuna guerra tra lavoratori del ruolo amministrativo e del ruolo sociosanitario ma vogliamo sapere dal commissario straordinario Walter Messina cosa ha determinato la scelta fatta con la delibera che in pratica dà il preavviso di licenziamento a 56 operatori di Villa Sofia-Cervello". Lo affermano il vice segretario regionale del Nursind, Alfredo Guerriero e il segretario aziendale di Villa Sofia Cervello, Fabrizio Bilello.

(ANSA).