Pasqua: riti della Settimana Santa verso proiezione europea

La Rete è stata fondata a Braga nel 2019 con l'adesione di cinque Paesi europei: Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Malta. La Fondazione Federico II è socio fondatore anche in rappresentanza di Caltanissetta che aspira a diventare sede di un museo dei riti pasquali. Proprio a Caltanissetta si svolgono tanti eventi di particolare suggestione come la processione della "Real Maestranza" e quella della Resurrezione.

Il Congresso ("La Settimana Santa: dal locale all'universale") ha richiamato a Palermo specialisti di diverse nazionalità. In questo modo, ha sottolineato la direttrice della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, "vengono stimolati scambi e collaborazione scientifica su un patrimonio culturale comune che richiama, anno dopo anno, un enorme numero di fedeli e turisti".

Questo percorso è tracciato da progetti nei quali sono coinvolte le comunità locali e di cui ha parlato Leandro Ventura, direttore dell'Istituto centrale per i Beni culturali del ministero della cultura. Dalla Spagna, dove i riti della "Semana Santa" sono molto partecipati e non solo in Andalusia, vengono stimoli e proposte di cui ha parlato Sergio Ortega Muñoz del ministero della Cultura spagnolo.

La sfida della crescita, ha avvertito l'etnologo Ignazio Buttitta, deve però evitare che feste e riti possano subire una compressione ella loro dimensione spirituale e religiosa sotto la spinta delle esigenze del mercato turistico.

E in effetti, ha detto Gaetano Galvagno presidente dell'Ars, si lavora per "azioni e iniziative volte a diffondere e a promuovere l'immane importanza di questa eredità, dentro e fuori i confini dei Paesi europei coinvolti, in maniera sinergica".

