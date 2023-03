Auto non si ferma a controllo di Polizia e si schianta, 1 morto

Incidente mortale, nella notte, alla periferia di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il bilancio è di un morto e due feriti. Un'auto con tre giovani a bordo non si è fermata a un posto di blocco della polizia tra le vie Salemi e della Pace. La vettura ha finito la sua fuga schiantandosi contro un muro. Per l'impatto l'auto si è accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre ragazzi dall'abitacolo. Uno di loro, di 20 anni, era già morto. Gli altri due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale. La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta.