Al via a Menfi Le Giornate delle donne del vino

(ANSA) - PALERMO, 01 MAR - "Fare leva su ciò che unisce : la voglia di migliorarsi professionalmente, sconfiggere la diseguaglianza di genere e promuovere la cultura del vino", è il mood di "Donne, Vino: un mondo Unito", filo conduttore di " Le Giornate delle Donne del Vino". La manifestazione, giunta all'ottava edizione, promossa ed organizzata dall' Associazione Donne del Vino, che si svolgerà dal 1° al 12 marzo in molte città italiane. Sabato 4 marzo dalle 10,00 a Menfi, Città del Vino Italia 2023, all'Enoteca Strada del Vino Terre Sicane - Maharìa protagoniste le Donne del Vino per la Giornata Nazionale a cui interverrà la presidente nazionale Daniela Mastroberardino. "Dal 2019 abbiamo costituito un network internazionale - dice la presidente - con dieci associazioni femminili simili a noi in altre parti del mondo. Le Giornate delle Donne del Vino saranno il primo tassello di un'identità comune di questa rete di associazioni di cui l'Italia è capofila, in virtù del fatto che abbiamo promosso l'idea e siamo la più grande e organizzata associazione femminile del mondo e, dunque, sentiamo forte la responsabilità di guidare il movimento". Internazionalizzazione, excursus storico sul viaggio dei vitigni internazionali e l'approdo nell'Isola ed il Forum Internazionale delle Donne del Vino, i temi dei tre talk promossi ed organizzati dalla delegazione Ddv Sicilia guidata da Roberta Urso. "Siamo particolarmente orgogliose di riunirci qui a a Menfi, città italiana del vino 2023, a raccontare di vino- dice Urso- delle nostre esperienze sui mercati internazionali, della straordinaria collaborazione con le associazioni gemelle nel mondo, nel segno di una condivisione che significa arricchimento professionale, nuovi stimoli e scambi culturali dallo straordinario valore. La delegazione Sicilia è oggi rappresentata da 77 socie che con entusiasmo portano avanti progetti di valore, dedicati alle donne ma anche e soprattutto alle giovani generazioni, per creare terreno fertile ed offrire opportunità ai futuri professionisti del nostro settore".

La Giornata Nazionale Donne del Vino, si aprirà con i saluti del sindaco di Menfi, Marilena Mauceri e di Roberta Urso.

(ANSA).