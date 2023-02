Con Expocook 2023 Fiera Mediterraneo riapre a grandi eventi

(ANSA) - PALERMO, 28 FEB - Expocook 2023 - la grande rassegna del gusto di Palermo che quest'anno giunge alle settima edizione - riapre ai grandi eventi la Fiera del Mediterraneo. Il Comune e la Regione Siciliana colgono l'occasione della presentazione della manifestazione per tracciare la via del rilancio degli spazi per più di due anni trasformati nell'hub vaccinale anti-Covid della città. Un percorso, quello del recupero della Fiera del Mediterraneo e della creazione di un polo per le esposizioni, che probabilmente passerà da una gestione privata, nel progetto illustrato questa mattina dall'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. «Sarà mia cura convocare l'amministrazione comunale per un confronto - ha dichiarato - che ci possa portare a comprendere se non sia opportuno organizzare una partnership pubblico-privato per la gestione. Io nella privatizzazione credo molto». Il sindaco Roberto Lagalla a sua volta ha espresso soddisfazione per il fatto che «Expocook di quest'anno possa avere come cuore dell'evento la Fiera del Mediterraneo, uno spazio che questa amministrazione, fin dal suo insediamento, vuole tornare a valorizzare nell'ottica di un rilancio del turismo fieristico e congressuale».

Non resta che attendere il primo incontro, al quale, secondo il suggerimento offerto dal project manager di Expocook, Fabio Sciortino, dovranno partecipare anche i rappresentanti delle imprese. Le migliori realtà siciliane del gusto e di tutto ciò che vi ruota intorno sono l'essenza dell'edizione 2023, che si terrà dal 6 al 9 marzo. Per quattro giorni la Fiera del Mediterraneo sarà aperta gratuitamente ai visitatori, che dovranno solo registrarsi sul sito expocook.org, dove troveranno un apposito modulo. Nei quattro giorni dell'evento la Fipe Confcommercio raccoglierà i curriculum di chi vuole lavorare nel settore della ristorazione per agevolare il reclutamento del personale. (ANSA).