Stromboli: in corso trabocco lavico dal cratere nord

(ANSA) - LIPARI, 27 FEB - E' in corso sullo Stromboli un trabocco lavico dall'area craterica nord. La fase effusiva ha avuto inizio stamane alle 7. Lo rende noto l''Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo.

Al momento il flusso lavico è confinato nella parte alta della Sciara del fuoco. Per quanto riguarda il tremore vulcanico non si osserva nessuna variazione significativa e si mantiene nell'intervallo dei valori medio-bassi.

L'evoluzione del fenomeno è seguita direttamente dall'isola dal sindaco Riccardo Gullo che l'ha raggiunta proprio stamane per un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori, susseguenti all'alluvione del 12 agosto. (ANSA).