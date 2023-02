Sanità: Midiri,area emergenza rafforza ruolo Policlinico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - "E' un risultato di rilevanza assoluta per tutto il territorio perché viene rafforzato il ruolo strategico e sanitario del Policlinico universitario, che è sia un ospedale di formazione dei futuri medici, sia una struttura importantissima che offre assistenza ad una popolazione molto ampia a cui è in grado di assicurare i trattamenti e le cure di cui può avere bisogno con prestazioni di eccellenza". Lo ha detto il rettore dell'Università degli studi di Palermo, oggi, alla inaugurazione della nuova area di emergenza dell'azienda universitaria. "Questa nuova area - ha continuato - dà l'idea di un ospedale che si rifunzionalizza, diventa una struttura moderna e comincia a dare risposte sanitarie differenti, grazie alla nuova tecnologia che si sta per acquisire. E' un primo passaggio verso un nuovo ospedale".

"Si tratta di un primo e fondamentale traguardo, raggiunto grazie ad una rinnovata e proficua sinergia tra le figure istituzionali di riferimento che ha conferito un netto cambio di marcia al potenziamento del Policlinico - ha aggiunto Midiri - con precisi obiettivi programmatici che porteranno sicuramente ad ulteriori sviluppi futuri. Ringrazio sentitamente il presidente della Regione Schifani, l'assessore regionale alla salute Volo, il commissario straordinario Iacolino, oltre a tutto il personale coinvolto, per l'impegno prezioso, concreto e determinante", ha concluso. (ANSA).