Sanità: inaugurata nuova area emergenza in Policlinico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Circa 3mila e 400 metri quadrati in un unico monoblocco, dotato di nuova tecnologia e con una suddivisione degli spazi concepita per assicurare rapidamente al paziente tutte le cure e i trattamenti di alta specialità. Nel trentennale dell'apertura del primo pronto soccorso al Policlinico di Palermo, in mattinata, è stata inaugurata la nuova area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria "P. Giaccone" alla presenza, tra gli altri, del preidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, del rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri, del commissario straordinario del Policlinico Salvatore Iacolino, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell'arcivescovo Corrado Lorefice che ha benedetto i locali. Dal nuovo pronto soccorso, operativo dalle 14,30, sarà possibile accedere subito ai reparti dedicati a interventi e trattamenti salvavita, dalla rianimazione alla cardiologia alle sale operatorie, direttamente collegate alla terapia intensiva. Il costo per il completamento del plesso dell'area di emergenza, affrontato dalla Regione Siciliana con la sua struttura commissariale per l'emergenza covid, è complessivamente di circa 6 milioni. L'azienda universitaria ha impegnato altri 500 mila euro del proprio bilancio per ulteriori opere complementari.

L'edificio è realizzato su isolatori sismici e di impianti che garantiscono la continuità di esercizio anche sotto sollecitazioni sismiche. Tra le innovazioni, anche un sistema ad aria compressa che in pochi secondi trasporta, attraverso un tubo di 25 millimetri di diametro, le provette con i campioni ematici da analizzare dal pronto soccorso al laboratorio di analisi, distanti 600 metri. (ANSA).