Precari Covid: Schifani, sanitari e para sanitari necessari

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - "La visione di questo governo, data la cronica assenza di sanitari e para sanitari, è quella di utilizzare queste figure nell'ambito dei vuoti di organico e nell'ambito della sospensione dei concorsi in essere per privilegiare chi ha già lavorato e svolge una funzione della quale la Regione ha bisogno. Sul campo degli amministrativi il problema è un po' diverso perché sono stati assunti per una funzione che oggi non c'è più sostanzialmente. Ho voluto io a fine dicembre, assieme all'assessore Volo, una proroga di due mesi per verificare le possibilità di inserimento. Ci confronteremo con l'assessore se queste possibilità di inserimento si sono maturate oppure no". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, rispondendo ai cronisti sui precari Covid a margine dell'inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo. (ANSA).