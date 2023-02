Mafia: per omicidio Di Giacomo indagato anche boss Lo Presti

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Oltre a Tony Lipari, arrestato oggi, per l'omicidio del boss Giuseppe Di Giacomo, c'è anche un altro indagato. Si tratta del capomafia Tommaso Lo Presti per il quale la Procura di Palermo aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere. Istanza che, però, il gip non ha accolto. Lo Presti è comunque detenuto per altri reati.

Secondo l'accusa Lo Presti sarebbe il mandante del delitto e Lipari l'esecutore materiale. (ANSA).