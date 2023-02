Anziana cade in un dirupo e muore nel palermitano

(ANSA) - CACCAMO, 26 FEB - Una donna di 82 anni è caduta in burrone ed è morta la scorsa sera a Caccamo, nel palermitano, nella zona di cortile Pietro Micca dove abitava. L'anziana, Giuseppa Pinnola, stava passeggiando quando, forse a causa di un malore, è finita nel dirupo. A dare l'allarme i familiari che tornando a casa non l'hanno trovata. Sono scattate le ricerche con i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che dopo aver setacciato la zona hanno trovato il corpo della donna senza vita. Il medico legale ha accertato che le cause della morte sono state provocate dalla caduta. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali. (ANSA).