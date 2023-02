Schlein, Pd deve diventare la casa dei giovani

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - "Facciamo un appello ai giovani: aiutateci a ricostruire e a dare un senso alla politica. Siamo qui riaccendere la speranza e perché il Pd possa diventare la casa dei giovani. Siamo qui per aprire le porte a giovani e donne che spesso sono rimasti schiacciati da dinamiche di cooptazione che li hanno lasciati fuori dalla politica e da questo partito. Vogliamo un Pd che punti a costruire l'alternativa alle destre". Lo ha detto la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, a Palermo per chiudere la campagna elettorale per le Primarie. (ANSA).