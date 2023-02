Schifani, una fondazione in ricordo di Biagio Conte

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Riunione di redazione di Repubblica Palermo nella cittadella dei poveri fondata dal missionario laico Biagio Conte, morto a 59 anni il 12 gennaio scorso in via Decollati. Il quotidiano ha scelto per la sua riunione di stamane la sede della Missione Speranza e Carità per presentare il libro "L'angelo degli ultimi. Biagio Conte, il santo laico di Palermo", che racconta la storia di Fratel Biagio anche attraverso le fotografie esclusive di Mike Palazzotto e Igor Petyx. Il volume martedì 28 sarà distribuito nelle edicole della Sicilia e della Calabria, in regalo con "La Repubblica".

Nella riunione di redazione, aperta a tutti, accanto ai giornalisti di Repubblica Palermo gli ospiti della missione, don Pino Vitrano, l'arcivescovo Corrado Lorefice, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Regione Renato Schifani. Presenti anche gli studenti dell'Alberghiero Pietro Piazza e del Don Bosco Ranchibile.

"Una fondazione intestata al missionario laico Biagio Conte". A lanciare l'idea durante l'incontro è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "Il nome di Biagio rimarrà nelle nostre coscienze e in quelle di tutta l'opinione pubblica siciliana e italiana - ha detto -. Credo che intitolare a lui una fondazione che si occupi non solo di sociale, ma anche di cultura, di giornalismo, che possa promuovere momenti di incontro è una cosa che gli dobbiamo come Istituzioni. Non dimenticherò mai le ultime parole che mi ha detto nel letto di morte. Mi ha raccomandato i poveri". Il presidente ha annunciato che su questa iniziativa si confronterà con il sindaco e con il prefetto. "La Regione è pronta a fare la propria parte per fare in modo che il nome di Biagio Conte non resti ancora solo a questa realtà ma trovi spazio in un dibattito anche culturale più ampio". (ANSA).