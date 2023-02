Ruba auto in centro commerciale di Giarre, arrestato da Cc

(ANSA) - GIARRE, 25 FEB - Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini romene, già noto alle Forze dell'Ordine, per furto aggravato. L'uomo era entrato in un'abitazione dove era arrivato con una Bmw 320 rubata poche ore prima alla stazione di Giarre.

Bloccato dai militari dell'Arma intervenuti è stato trovato in possesso delle chiavi dell'auto e ammesso di essere l'autore del furto. Il 34enne ha precisato che nella mattinata aveva trovato l'auto posteggiata in un centro commerciale di Giarre e che, all'atto del furto, l'auto si presentava con le chiavi inserite nel cilindro di accensione. I Carabinieri hanno posto il 34enne a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha convalidato l'arresto. (ANSA).