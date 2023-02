Comuni: Schifani, a Catania candidatura inclusiva

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - "In questo momento, come sempre accade in questi casi, sono usciti vari nomi su cui non mi permetto di fare valutazioni. Quello che mi sta a cuore, invece, è individuare una candidatura inclusiva, e non divisiva, che consenta al centrodestra di andare unito sin dal primo turno e di vincere con ampio margine e con sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, a proposito delle amministrative di Catania a margine della riunione di redazione di Repubblica Palermo nella sede della Missione Speranza e carità di via Decollati (ANSA).