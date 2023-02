Sfabbricidi vecchia scuola Isnello per sottofondi strade interne

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Il materiale inerte, gli sfabbricidi destinati alla discarica, derivanti dalla demolizione della vecchia scuola dell'infanzia e primaria "Luigi Pirandello" di Isnello (Pa), saranno riutilizzati, dopo essere stati trattati con un processo di "caratterizzazione", per realizzare sottofondi stradali di bretelle interne. Per la costruzione del nuovo istituto, le cui opere dovrebbero concludersi nell'aprile del prossimo anno, si è proceduto alla demolizione della vecchia struttura e gli inerti sono stati sottoposti ad operazione di recupero e preparati per essere riutilizzati come "materia prima secondaria", secondo legge.

Quella di Isnello, cittadina di un migliaio di abitanti nelle Madonie, è la prima scuola sostenibile, innovativa, 'carbon neutral' e a impatto zero dell'Isola. Il progetto nasce per riqualificare lo stabile preesistente e dare vita alla nuova scuola che da sempre fa parte dell'istituto comprensivo "Minà Palumb" di Castelbuono (Pa). Sarà la prima scuola certificata "Leed" per l'efficienza energetica e l'ecosostenibilità, finanziata con 3 mln 650mila euro dalla Banca europa degli investimenti e grazie alla compartecipazione della Regione Siciliana. Ma il nuovo edificio sarà caratterizzato anche dal riciclo delle acque piovane, dall'alimentazione energetica tramite il fotovoltaico, da una gestione oculata dell'illuminazione, dall'accessibilità rispetto ad ogni tipo di disabilità e dall'abbattimento di tutte le barriere non solo architettoniche. Previsti uno spazio per la riflessione, un laboratorio artigianale, un orto didattico e un laboratorio astronomico; esempio di cittadinanza attiva nata da un laboratorio di progettazione partecipata, a cui hanno contribuito studenti, insegnanti e cittadini. "Siamo riusciti a chiudere il ciclo dei rifiuti e questo è un grande obiettivo che ci rende orgogliosi - dice il sindaco Marcello Catanzaro - Infatti, invece di trasportare gli sfabbricidi in discarica abbiamo voluto riutilizzarli per migliorare le strade rurali del nostro comune. Stiamo anche distribuendo gratuitamente la materia di scarto ai nostri concittadini che la utilizzeranno per migliorare il fondo stradale delle loro proprietà". (ANSA).