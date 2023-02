Pasqua: la Settimana Santa itinerario culturale europeo

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - I riti della Settimana Santa, che suscitano una forte partecipazione popolare soprattutto in Sicilia e in Spagna, cercano un riconoscimento come "Itinerario culturale europeo". In progetto c'è anche la costituzione di musei e uno potrebbe essere aperto a Caltanissetta. Della promozione della "Settimana" e del suo sconfinato patrimonio immateriale si parlerà il 2 e 3 marzo a Palermo. Palazzo Reale ospiterà, per iniziativa della Fondazione Federico II, il secondo congresso della Rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. La Rete è stata fondata a Braga nel 2019 con l'adesione di cinque Paesi europei: Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Malta. La Fondazione Federico II è socio fondatore in rappresentanza di Caltanissetta. Proprio a Caltanissetta si svolgono, in occasione della Settimana Santa, tanti eventi di particolare suggestione come la "Scinnenza" (la deposizione di Cristo), la processione della "Real Maestranza" e quella della Resurrezione.

Al congresso di Palermo ("La Settimana Santa: dal locale all'universale"), interverranno i rappresentanti dei cinque Paesi europei e degli enti istituzionali coinvolti nella Rete.

