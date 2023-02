Pallanuoto: Coppa Italia; Telimar fuori, passa il Pro Recco

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Telimar Palermo sconfitto 18-5 ed eliminato ai quarti di finale della Coppa Italia di pallanuoto dalla corazzata Pro Recco. Partita senza storia quella disputata alla piscina "Marco Paganuzzi" di Albaro dove si sta svolgendo il concentramento valido per la Final Eight della trentunesima edizione dalla Coppa Italia.

Troppo netto il divario fra i campioni d'Italia e d'Europa in carica che sono reduci anche da nove Coppe Italia vinte di fila e il club dell'Addaura che pure aveva iniziato nel migliore dei modi passando in vantaggio con Mario Del Basso e riportandosi avanti, dopo il momentaneo pareggio di Aaron Younger, con Max Irving. Poi Pro Recco decide di mettere le cose in chiaro e con cinque reti di fila mette a distanza di sicurezza i palermitani scesi in acqua senza alcune delle sue pedine migliori come Alex Giorgetti e Johnny Hooper. Una superiorità suggellata dall'8-3 all'inversione di campo, dal 14-4 alla fine del terzo tempo fino al 18-5 finale.

La Pro Recco attende in semifinale, domani alle 19, la vincente della sfida fra Rari Nantes Savona-Iren Genova Quinto.

Chi perde affronterà il Telimar domani alle 17 per accedere alla finalina di domenica per il quinto posto. (ANSA).