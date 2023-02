Medico di base aggredito: indagine su donna e due figli

(ANSA) - FICARAZZI, 24 FEB - Sono stati indentificati dai carabinieri gli aggressori del medico di famiglia di Ficarazzi Giorgio Clemente. L'aggressione è avvenuta in due momenti. In una prima fase era stato un giovane di 21 anni a prendere a pugni il medico che si era rifiutato di rilasciare un certificato per non frequentare la scuola. Poco dopo si sono presentati la madre del giovane e il fratello. Sono stati loro dopo il netto rifiuto del medico a danneggiare l'ambulatorio che si trova in Corso Umberto. Hanno scagliato una pianta contro la porta mandando in frantumi i vetri. Le indagini dei carabinieri sono riusciti a risalire ai tre. Le loro posizioni sono al vaglio del procura. (ANSA).