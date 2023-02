Von der Leyen, 'libertà per l'Ucraina'. Scatta applauso Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - "Resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Libertà per l'Ucraina". Lo ha detto, in italiano, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all'inaugurazione dell'anno accademico a Palermo.

Parole che sono state accompagnate da un lungo applauso della platea. "Spesso è nell'ora più buia che troviamo la nostra forza interiore. È ciò che sta accadendo nella nostra Unione. Le prove di questi tre anni sono probabilmente le più difficili mai affrontate dall'Europa. Prima la pandemia e le sue ripercussioni economiche, poi la guerra e l'impennata del costo della vita. Ma queste crisi ci hanno insegnato qualcosa. Abbiamo imparato che i destini di noi europei sono intrecciati tra loro", ha aggiunto.

La presidente ha anche detto: "Piersanti Mattarella era convinto che l'Italia e l'Europa avessero la responsabilità di aiutare il Mezzogiorno a trasformarsi, ma ha anche detto, e cito: "Nessun progresso può attecchire e durare manovrato dall'alto, senza mettere in moto le energie nascoste e senza il loro entusiasmo".

È questo a darmi fiducia: voi, i giovani siciliani, il vostro entusiasmo. Il vostro talento e la vostra passione. Siete l'energia nascosta di quest'isola e la sua bellezza più profonda. Siete voi a renderla "Sicilia bedda". "Viva la Sicilia, viva l'Europa", ha concluso - in italiano - la numero uno dell'esecutivo europeo. (ANSA).